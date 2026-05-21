Merz spinge Kiev dentro l’Europa | lo status speciale che cambia la partita ucraina

Il leader del partito di centro-destra in Germania ha avanzato una proposta per un “status speciale” che coinvolge l’Ucraina all’interno dell’Unione europea, cercando di accelerare il processo di adesione. La discussione si inserisce nel quadro delle relazioni tra Kiev e le istituzioni europee, con l’obiettivo di modificare l’attuale percorso di integrazione del paese. La posizione di Merz si inserisce in un dibattito più ampio tra gli Stati membri sull’allargamento dell’Unione e sui criteri necessari per l’adesione.

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Friedrich Merz prova a forzare il passo dell’Unione europea sull’ Ucraina. Il cancelliere tedesco propone per Kiev uno status speciale di membro associato, una formula ponte prima della piena adesione all’ Ue, pensata per evitare che il percorso europeo resti bloccato per anni tra negoziati, ratifiche nazionali e resistenze politiche interne agli Stati membri. La proposta, contenuta in una lettera ai vertici europei, parte da un dato politico realistico. L’adesione completa dell’ Ucraina non potrà arrivare in tempi brevi, a causa degli ostacoli tecnici, istituzionali e diplomatici. Ma, secondo Merz, il processo di pace e la guerra ancora in corso non consentono altri rinvii. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Merz spinge Kiev dentro l’Europa: lo status speciale che cambia la partita ucraina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zelenskyy Pushes Europe to Act, Warns Russia Wont Relent | APT Sullo stesso argomento Ucraina, Orbán contro prestito a Kiev. Merz: “Grave slealtà, ci saranno conseguenze”Il Primo ministro ungherese condiziona lo sblocco dei fondi al ripristino dell'oleodotto Druzhba che, passando per l'Ucraina, rifornisce di petrolio... Guerra in Ucraina: l’Europa potrebbe mediare tra Mosca e Kiev? Punti chiave Perché il Cremlino ha proposto proprio la figura di Schroeder come mediatore? Come influenzerà il disimpegno americano il nuovo ruolo...