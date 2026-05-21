Come di consueto la partenza è domenica all' alba la festa della Nove Colli è pronta a iniziare

Da cesenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa della Nove Colli sta per cominciare a Cesenatico, con la partenza prevista per domenica all'alba. L'evento si svolgerà dal giorno successivo fino a domenica 24 maggio, giorno della gara ufficiale. La manifestazione attrae ciclisti provenienti da Italia e altri paesi, che si preparano a partecipare a questa tradizionale competizione. La città si sta già organizzando per accogliere i partecipanti e gli appassionati che arriveranno per seguire e vivere questa giornata di sport e fatica.

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La Nove Coli si prepara a diventare protagonista di Cesenatico da domani fino a domenica 24 maggio, giorno della gara, e appuntamento "sacro" per i cicloamatori italiani e stranieri.Il programmaSi comincia venerdì 22 alle 9 con l'apertura del villaggio in Piazza Andrea Costa con fin dalla mattina. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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