Come di consueto la partenza è domenica all' alba la festa della Nove Colli è pronta a iniziare

La festa della Nove Colli sta per cominciare a Cesenatico, con la partenza prevista per domenica all'alba. L'evento si svolgerà dal giorno successivo fino a domenica 24 maggio, giorno della gara ufficiale. La manifestazione attrae ciclisti provenienti da Italia e altri paesi, che si preparano a partecipare a questa tradizionale competizione. La città si sta già organizzando per accogliere i partecipanti e gli appassionati che arriveranno per seguire e vivere questa giornata di sport e fatica.

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