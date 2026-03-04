Festa della Donna a Casa Bruschi | partenza domenica 8 marzo con il concerto gratuito

Domenica 8 marzo si terrà a Casa Bruschi una festa dedicata alla Festa della Donna, con un concerto gratuito che coinvolgerà il pubblico presente. L’evento, organizzato dall’associazione A.M.A come Arte, Musica, Antiquariato, si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di musicisti e artisti locali. L’obiettivo è celebrare la giornata attraverso momenti di cultura e condivisione.

Arezzo, 4 marzo 2026 – A.M.A come Arte, Musica, Antiquariato per costruire ponti di pace è il progetto finanziato quest'anno alla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nell'ambito del bando per la Festa della Toscana, promossa dal Consiglio regionale della Toscana. Il progetto si rivolge principalmente a cittadini, studenti e famiglie con l'obiettivo di stimolare una riflessione sul tema della pace, valore e diritto fondamentale per le comunità e per la Toscana. La Casa Museo diventa, grazie alle attività proposte, oltre che spazio di conservazione vero e proprio laboratorio culturale, in cui le arti dialogano tra loro e con il pubblico, offrendo nuove chiavi di lettura e occasioni di riflessione.