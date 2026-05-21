Come Clarks ha superato indenne la prova del tempo

Nel panorama delle calzature, molte tendenze si susseguono rapidamente e vengono poi sostituite da nuove mode. Negli ultimi decenni, alcune marche sono riuscite a mantenere la propria presenza sul mercato nonostante i cambiamenti di stile e le preferenze dei consumatori. La capacità di adattarsi alle evoluzioni del settore e di rinnovarsi nel tempo ha permesso a certi marchi di resistere alle fluttuazioni del mercato e di conservare una posizione stabile.

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