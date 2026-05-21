Come Clarks ha superato indenne la prova del tempo

Da gqitalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama delle calzature, molte tendenze si susseguono rapidamente e vengono poi sostituite da nuove mode. Negli ultimi decenni, alcune marche sono riuscite a mantenere la propria presenza sul mercato nonostante i cambiamenti di stile e le preferenze dei consumatori. La capacità di adattarsi alle evoluzioni del settore e di rinnovarsi nel tempo ha permesso a certi marchi di resistere alle fluttuazioni del mercato e di conservare una posizione stabile.

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Nel mondo delle scarpe quasi tutto sembra condannato a diventare un trend passeggero. Una stagione si allungano le punte, quella dopo tornano le suole gonfie, poi arrivano le ballerine, poi le sneaker da motorsport, poi i mocassini, poi di nuovo qualcosa che somiglia a una running anni 2000. In questa girandola di tendenze, però, esistono poche scarpe che non spariscono mai davvero. Restano lì, cambiano ambientazione, cambiano stile, cambiano chi le indossa, ma restano. Clarks è una di queste. E se oggi c’è un modello che sembra particolarmente ben posizionato per tornare al centro della conversazione, è la Wallabee. Non tanto perché abbia... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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