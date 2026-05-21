Come cambiano le cose per l' economia italiana secondo le nuove stime dell' Unione Europea spoiler | in peggio
Secondo le nuove stime pubblicate dalla Commissione europea il 21 maggio 2026, l’economia italiana crescerà dello 0,5% nel 2026, rispetto allo 0,8% previsto in autunno. Le previsioni indicano un rallentamento del ritmo di crescita rispetto alle stime precedenti. La Commissione europea ha aggiornato le sue proiezioni per tutti i paesi membri, evidenziando un quadro di lieve peggioramento per l’Italia. Questi dati arrivano in un momento di incertezza economica e di sfide globali che influenzano la crescita nazionale.
L'economia italiana crescerà meno di quanto previsto lo scorso autunno. Le previsioni economiche di primavera diffuse nelle scorse ore, il 21 maggio 2026, dalla Commissione europea indicano che nel 2026 il prodotto interno lordo (pil) dell'Italia registrerà un aumento dello 0,5%, contro lo 0,8%. 🔗 Leggi su Today.it
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