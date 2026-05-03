Pil la crescita batte le stime | avvio solido per l’economia italiana 

Nel primo trimestre del 2026, il Prodotto Interno Lordo italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, superando le previsioni che indicavano un aumento dello 0,1%. Questa crescita conferma un andamento positivo e si aggiunge al progresso dello 0,3% registrato nel trimestre precedente. I dati ufficiali evidenziano un avvio di anno solido per l’economia nazionale.

Avvio d’anno positivo per l’economia italiana: nel primo trimestre del 2026 il Pil cresce dello 0,2% su base congiunturale, superando le attese ferme allo 0,1% e confermando una dinamica di espansione dopo il +0,3% dell’ultimo trimestre 2025. Su base annua, la crescita si attesta allo 0,7%, mentre la crescita acquisita per l’intero anno sale allo 0,5%. Il dato mette in evidenza una tenuta significativa del sistema economico, sostenuta dalla domanda estera e dalla buona performance del settore dei servizi. In particolare, il contributo del turismo e delle attività collegate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha rafforzato il terziario, confermando il ruolo strategico del comparto nell’attuale fase congiunturale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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