Combattere a 6 mila metri di profondità | così la Russia si prepara alla guerra sui fondali marini

Da it.insideover.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità russe stanno sviluppando capacità di operare a circa 6.000 metri di profondità sotto il mare, puntando a rafforzare le proprie infrastrutture sottomarine. Tra gli obiettivi ci sono i cavi di comunicazione e altre strutture che collegano diverse aree del mondo. Questi interventi si concentrano sulla protezione e sulla possibilità di intervenire in ambienti marini estremamente profondi, mantenendo un interesse strategico nelle attività sotto il livello del mare. La pianificazione e le tecnologie impiegate sono di recente sviluppo e coinvolgono varie forze militari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le infrastrutture sottomarine, o che hanno un’importante componente sottomarina, come cavi di comunicazione, elettrodotti, linee di trasporto di idrocarburi e piattaforme di esplorazioneestrazione sono diventate cruciali nell’architettura di sopravvivenza di un Paese avanzato, al punto che, a fronte delle nuove minacce underwater rese possibili anche (ma non solo) dai recenti ritrovati tecnologici, sono state definite “critiche”. Su InsideOver abbiamo trattato questo aspetto in tempi non sospetti, ovvero prima che il sabotaggio delle linee Nord Stream avesse acceso i riflettori sulla fragilità intrinseca di queste infrastrutture ad attacchi... 🔗 Leggi su It.insideover.com

combattere a 6 mila metri di profondit224 cos236 la russia si prepara alla guerra sui fondali marini
© It.insideover.com - Combattere a 6 mila metri di profondità: così la Russia si prepara alla guerra sui fondali marini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Sullo stesso argomento

Diga: tenuta dei fondali a 50 metri di profondità, dati non disponibiliIn occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026 Simone D'Angelo (Pd) ha chiesto alla Giunta notizie sull'avvenuta...

Pistorius presenta la nuova strategia militare tedesca: Berlino si prepara alla guerra con la RussiaPer la prima volta nella storia della Bundeswehr, la Germania ha una dottrina militare complessiva.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web