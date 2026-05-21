Combattere a 6 mila metri di profondità | così la Russia si prepara alla guerra sui fondali marini

Le autorità russe stanno sviluppando capacità di operare a circa 6.000 metri di profondità sotto il mare, puntando a rafforzare le proprie infrastrutture sottomarine. Tra gli obiettivi ci sono i cavi di comunicazione e altre strutture che collegano diverse aree del mondo. Questi interventi si concentrano sulla protezione e sulla possibilità di intervenire in ambienti marini estremamente profondi, mantenendo un interesse strategico nelle attività sotto il livello del mare. La pianificazione e le tecnologie impiegate sono di recente sviluppo e coinvolgono varie forze militari.

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