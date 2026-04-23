Il ministro della Difesa ha annunciato la prima dottrina militare complessiva della Bundeswehr, segnando un cambiamento importante nella storia militare tedesca. La strategia, presentata di recente, rappresenta una svolta significativa per la politica di sicurezza del paese e potrebbe influenzare gli equilibri nella regione europea. Berlino si prepara a rivedere il proprio ruolo militare in risposta alle tensioni con la Russia.

Per la prima volta nella storia della Bundeswehr, la Germania ha una dottrina militare complessiva. Il ministro della Difesa Boris Pistorius (Spd) ha presentato una strategia che segna una cesura epocale per la politica di sicurezza tedesca e, inevitabilmente, per gli equilibri europei. «Vogliamo sviluppare la Bundeswehr fino a renderla l’esercito convenzionalmente più potente d’Europa», ha dichiarato Pistorius davanti alla stampa. Un’affermazione che suona come un vero e proprio programma per i prossimi decenni, in risposta a un mondo diventato «più imprevedibile e pericoloso». Un piano in tre fasi. La strategia si articola in tre orizzonti temporali ben definiti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pistorius presenta la nuova strategia militare tedesca: Berlino si prepara alla guerra con la Russia

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