La primavera nel Trentino non è solo un cambio di stagione, ma l’inizio di una nuova filosofia di vita che prende forma tra le Dolomiti di Brenta. Le Terme di Comano si preparano ad accogliere i visitatori con una proposta basata sulla longevità, trasformando il parco termale in un laboratorio aperto al benessere duraturo. Al centro di questa esperienza vi sono acque naturali a 27 gradi, considerate risorse scientifiche per la pelle e punto di partenza per un percorso di prevenzione. L’evento principale, denominato Stay Young Comano Wellness Weekend, è fissato dal 22 al 24 maggio e sarà accessibile gratuitamente a tutti. L’acqua come motore della longevità scientifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terme di Comano: weekend gratuito per la longevità

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