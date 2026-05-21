Colpo notturno da Moretta Sport | banditi in fuga con scarpe e tute
Nella notte, un furto è stato messo a segno nel negozio “Moretta Sport”, un punto vendita che si trova in via Madonna della Libera. Secondo quanto riferito, alcuni sconosciuti sono entrati nell’attività e si sono portati via scarpe e tute prima di scappare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo.
Raid notturno ai danni del negozio “Moretta Sport”, noto punto vendita di articoli sportivi situato in via Madonna della Libera. Ignoti sono entrati in azione durante la notte prendendo di mira l’ingresso principale dell’attività commerciale.Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Colpo a picconate da Euroma2: assalto in gioielleria, banditi in fugaColpo in pieno giorno nel centro commerciale Euroma2, dove almeno quattro banditi hanno assaltato una gioielleria distruggendo le vetrine e portando...
“Rapinatori gentili, parlavano in dialetto”. Colpo clamoroso in banca: il tunnel, le tute da operai e un buco per la fuga nei cunicoliNapoli – C'è voluto un buco nel pavimento e una fuga rocambolesca per ricordarci che a Napoli il crimine somiglia sempre alla letteratura o al cinema.