Colpo notturno da Moretta Sport | banditi in fuga con scarpe e tute

Nella notte, un furto è stato messo a segno nel negozio “Moretta Sport”, un punto vendita che si trova in via Madonna della Libera. Secondo quanto riferito, alcuni sconosciuti sono entrati nell’attività e si sono portati via scarpe e tute prima di scappare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui