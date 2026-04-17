Un colpo spettacolare in banca ha portato all’arresto di due uomini che, secondo quanto ricostruito, avevano utilizzato un tunnel sotterraneo per entrare nell’istituto di credito. Indossavano tute da operai e hanno scavato un varco nel pavimento prima di dileguarsi attraverso i cunicoli. Durante l’azione, i rapinatori hanno parlato in dialetto, e il loro metodo ha ricordato scene di film o romanzi. La vicenda si è conclusa con un intervento delle forze dell’ordine.

Napoli – C'è voluto un buco nel pavimento e una fuga rocambolesca per ricordarci che a Napoli il crimine somiglia sempre alla letteratura o al cinema. Comincia tutto alle 12.30 di giovedì 16, dentro la filiale del Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, tra il Vomero e l'Arenella. Anche i delinquenti sono scaramantici: ovviamente mai di venerdì 17. La scena è un déjà-vu: tute da operaio, maschere di attori hollywoodiani, pistole impugnate con quella calma che mette i brividi. Venticinque ostaggi, il fiato sospeso e, fuori, la piazza che si popola di auto con le sirene, cordoni, instagrammisti aggrappati alle transenne, il Gis chiamato d'urgenza da Livorno come si ricorre allo specialista quando il caso supera le competenze del pronto soccorso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Rapinatori gentili, parlavano in dialetto”. Colpo clamoroso in banca: il tunnel, le tute da operai e un buco per la fuga nei cunicoli

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