Colossi del credito finanza locale e vecchi poteri | chi sono i signori delle banche in Sicilia

In Sicilia, il panorama bancario vede la presenza di grandi gruppi finanziari, alcune istituzioni storiche e altre più recenti. Tra queste, spiccano alcune realtà che hanno mantenuto una forte presenza nella regione, spesso legate a reti di relazioni e interessi consolidati nel tempo. La storia bancaria locale affonda le proprie radici in istituti nati nel XIX secolo, come il Banco di Sicilia, che ha attraversato diverse trasformazioni fino a diventare un attore di rilievo nel panorama internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui