Colossi del credito finanza locale e vecchi poteri | chi sono i signori delle banche in Sicilia
In Sicilia, il panorama bancario vede la presenza di grandi gruppi finanziari, alcune istituzioni storiche e altre più recenti. Tra queste, spiccano alcune realtà che hanno mantenuto una forte presenza nella regione, spesso legate a reti di relazioni e interessi consolidati nel tempo. La storia bancaria locale affonda le proprie radici in istituti nati nel XIX secolo, come il Banco di Sicilia, che ha attraversato diverse trasformazioni fino a diventare un attore di rilievo nel panorama internazionale.
C’era una volta il Banco di Sicilia, nato nel 1849 dalle vecchie casse di corte borboniche e giunto nel secolo scorso a essere uno dei maggiori istituti italiani, con sedi in tutto il mondo. A ricordarne la grandezza, oggi, sono le collezioni d’arte della Fondazione Sicilia (erede della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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