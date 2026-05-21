Due uomini sono stati arrestati dopo aver rubato il borsello a una turista nel centro storico. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, davanti a un monumento molto frequentato. La vittima, una donna di 20 anni, aveva nel borsello documenti, denaro e un telefono cellulare. I ladri si sono allontanati rapidamente dopo il furto, riuscendo a scappare prima dell'intervento delle forze dell’ordine. Successivamente, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, sono stati individuati e fermati.

? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a scappare dopo il colpo?. Cosa conteneva esattamente il borsello sottratto alla ventenne?. Perché i due arrestati erano già noti alle forze dell'ordine?. Come interverranno le autorità per aumentare la sicurezza al Colosseo?.? In Breve Due uomini algerini di 27 e 30 anni già noti alle forze dell'ordine.. Refurtiva composta da smartphone, carte di credito e cento dollari in contanti.. Furto avvenuto in largo Gaetana Agnesi durante uno scatto fotografico all'Anfiteatro Flavio.. Intervento tempestivo dei carabinieri con recupero totale del bottino sottratto alla ventenne.. Due uomini di 27 e 30 anni sono stati arrestati a largo Gaetana Agnesi dopo aver sottratto con la forza il marsupio a una turista americana di 20 anni proprio davanti al Colosseo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colosseo, rapina a una turista: due arrestati dopo il furto del borsello

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