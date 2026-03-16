Furto a una turista nel centro di Catania | arrestati due giovani uno minorenne

Da dayitalianews.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati arrestati dopo aver rubato il telefono a una turista spagnola nel centro di Catania mentre consultava la mappa della città. L'episodio è avvenuto in pieno giorno nel cuore del centro storico, dove i due hanno strappato il cellulare dalla mano della donna. La polizia ha intercettato i sospetti poco dopo e li ha portati in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il telefono strappato mentre consultava la mappa della città. Una turista spagnola in visita a Catania è stata vittima di un furto improvviso nel pieno centro storico. Due giovani catanesi, di 19 e 14 anni, sono stati individuati e arrestati dalla polizia dopo averle strappato lo smartphone dalle mani. La donna stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in città e si trovava all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni, mentre utilizzava il telefono per orientarsi tra monumenti, ristoranti e locali del centro. In quel momento i due ragazzi si sono avvicinati con una scusa, riuscendo a guadagnare la fiducia della turista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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