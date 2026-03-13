Paolo Cevoli interpreta il mito di Troia per far ridere e riflettere

Nella stagione teatrale di Bovisio Masciago, Paolo Cevoli porta in scena uno spettacolo intitolato “Figli di Troia” che unisce comicità e riflessione. L’attore interpreta il mito di Troia, coinvolgendo il pubblico con battute e situazioni divertenti, con l’obiettivo di intrattenere e stimolare il pensiero. Lo spettacolo è in programma come nuovo appuntamento della stagione teatrale locale.

Nuovo appuntamento con la comicità nella stagione teatrale di Bovisio Masciago: “ Figli di Troia “ di Paolo Cevoli, noto personaggio della trasmissione Zelig nel ruolo dell’assessore alle “Attività varie e eventuali“ Palmiro Cangini di Roncofritto, salirà sul palco della Campanella di piazza Anselmo IV. A proporlo il Comune di Bovisio Masciago, in collaborazione con Duepunti Srl, che porta in scena lo spettacolo comico venerdì 13 marzo alle 21. In questo nuovo monologo Paolo Cevoli racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri grandi viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità: da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar fino a suo padre Luciano, emigrato in Australia negli Anni ‘50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paolo Cevoli interpreta il mito di Troia per far ridere e riflettere Articoli correlati Paolo Cevoli porta il mito di Enea sul palco con il suo nuovo monologo “Figli di Troia”Enea, eroe sconfitto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la... Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Figli di Troia”Giovedì 12 marzo alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Figli di Troia”, di e con Paolo Cevoli. Approfondimenti e contenuti su Paolo Cevoli Discussioni sull' argomento Una giullarata su San Francesco. Ugo Dighero interpreta Dario Fo; Lo show Osteria Giacobazzi sbarca anche in tv con tre puntate di comicità e improvvisazione. Il podcast di Paolo Cevoli dal vivo al teatro VerdiIl comico Paolo Cevoli sarà al Teatro Verdi per la registrazione live di Podcast Secret Show, un nuovo show sperimentale basato sull’improvvisazione. Lo show, inizialmente fissato per il 27 e 28 ... ilrestodelcarlino.it Paolo Cevoli rilancia Italy&Italy. Il comico: Lo spirito è lo stesso degli anni ‘80Era il 1983 e sul lungomare di Rimini apriva Italy & Italy, il primo fast food all’italiana. McDonald’s sarebbe arrivato in Italia solo due anni più tardi. Tra quei tavoli lavorava un giovanissimo ... repubblica.it Alla fine del portico di San Luca c'è... #PaoloCevoli #SanLuca Duilio Pizzocchi - facebook.com facebook