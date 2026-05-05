Premio Rodomonti | il mito del Teramo 1985 86 torna in mostra

È stata inaugurata una mostra dedicata alla squadra del Teramo 198586, che include fotografie e materiali storici legati a quella stagione. L’evento si svolge in una sede dedicata e sarà aperto al pubblico per un periodo di tempo determinato. Tra i partecipanti all’inaugurazione ci saranno ospiti speciali provenienti dal mondo dello sport e della cultura, che saranno presenti per condividere ricordi e testimonianze. La mostra permette di esplorare un patrimonio fotografico legato a quella squadra, visibile in uno spazio appositamente allestito.

? Cosa scoprirai Chi saranno gli ospiti d'eccezione all'inaugurazione della mostra?. Dove si potrà ammirare il percorso fotografico del Teramo 198586?. Come verrà celebrato l'impatto dell'avvocato Gianni Gebbia sul calcio locale?. Quali riconoscimenti riceverà Antonio Tempestilli durante la cerimonia a Campli?.? In Breve Mostra fotografica e video in Sala Ipogea a Teramo dall'8 al 17 maggio.. Premiazione giocatori 9 maggio ore 10:30 con omaggio all'avvocato Gianni Gebbia.. Cerimonia Onore al Merito Sportivo a Campli con Antonio Tempestilli sabato 9 maggio.. Inaugurazione l'8 maggio alle 18:00 con la partecipazione di Stefano Tacconi.. Vincenzo Di Antonio ha presentato ufficialmente al Consorzio BIM il settimo Premio Carmine Rodomonti, annunciando una celebrazione dedicata al Teramo Calcio della stagione 198586.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Rodomonti: il mito del Teramo 1985/86 torna in mostra Notizie correlate Leggi anche: 1985, il mito di Sigonella. Quel no italiano a Reagan Bari, il ritorno del mito: il Gran Premio anni ’50 riaccende la cittàBari si prepara a un viaggio nel tempo che intreccia la memoria motoristica degli anni Cinquanta con le più moderne istanze di tutela ambientale.