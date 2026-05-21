Colonnine elettriche saccheggiate a Napoli | è allarme furti hi-tech

A Napoli sono state segnalate numerose colonnine di ricarica elettrica prese di mira da gruppi criminali. Le bande organizzate si sono concentrate nello smantellamento delle stazioni ad alta potenza situate tra Marano, Mugnano e Giugliano, con l’obiettivo di sottrarre i componenti più ricercati, come i power stack. Le operazioni di furto hanno portato a un aumento delle segnalazioni di colonnine danneggiate e a un allarme tra i residenti e le autorità locali. La situazione sembra essere sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

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Bande organizzate smantellano le stazioni HPC tra Marano, Mugnano e Giugliano per rubare i preziosi power stack. Utenti EV infuriati con Enel X per la mancanza di ripristini.. Un’ondata di criminalità tecnica e sistematica sta colpendo al cuore la rete della mobilità sostenibile nella provincia nord di Napoli. Non si tratterebbe di semplice vandalismo e nemmeno del noto fenomeno del taglio dei cavi per ricavare rame. Nel mirino di bande specializzate sono finite le colonnine di ricarica ad alta potenza (HPC), letteralmente cannibalizzate per asportare i preziosi componenti elettronici interni, i cosiddetti “power stack” (moduli di potenza).... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Colonnine elettriche saccheggiate a Napoli: è allarme furti hi-tech ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CBSE 25-26 CASE STUDY ELECTRIC CHARGING STATIONS CHARGING POINTS COORDINATE GEOMETRY Sullo stesso argomento Furti di colonnine per auto elettriche nel Casertano, nei guai una rottamatrice: “Compro ferro dai rom”Nuovi sviluppi nelle indagini sui furti di colonnine per la ricarica di auto elettriche nel Casertano. Napoli, colonnine elettriche vandalizzate e mai attivateTempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta siamo costretti a denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa il territorio della V Municipalità... Furti di rame dalle colonnine elettriche: casi in forte aumento a Napoli e dintorniLe colonnine di ricarica per le auto elettriche continuano ad essere prese di mira dai ladri, con il fenomeno dei furti di rame che si fa sempre più diffuso. Uno degli ultimi episodi, che racconta ... motorionline.com Colonnine elettriche a Torino, nuove linee guidaLa Giunta torinese ha approvato oggi le nuove linee guida per il posizionamento e l'installazione su suolo pubblico delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Fra gli elementi che saranno ... ansa.it