Furti di colonnine per auto elettriche nel Casertano nei guai una rottamatrice | Compro ferro dai rom

Nelle ultime settimane sono stati segnalati numerosi furti di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nella provincia di Caserta. Un'operatrice nel settore della rottamazione è stata denunciata per aver ammesso di aver acquistato ferro proveniente da parti di colonnine rubate, confessando di averle comprate dai rom. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e collegamenti tra i furti e le attività dell’indagata.

Nuovi sviluppi nelle indagini sui furti di colonnine per la ricarica di auto elettriche nel Casertano. A Cancello ed Arnone, gli agenti della polizia provinciale di Caserta hanno sequestrato un’attività di rottamazione del ferro, denunciando la responsabile per ricettazione e violazioni ambientali. L’operazione, coordinata dal colonnello Biagio Chiariello, nasce da una serie di accertamenti sul territorio legati alla sottrazione e al traffico illecito di componenti metallici, in particolare delle infrastrutture per la mobilità elettrica. Al centro delle indagini una società operante su un’area di circa 2mila metri quadrati, formalmente amministrata da una donna.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furti di colonnine per auto elettriche nel Casertano, nei guai una rottamatrice: “Compro ferro dai rom” Anker Launched New 25W 3-in-1 Prime Wireless Charging Station | Product Overview | #anker #charger Notizie correlate Diciasette nuove colonnine di ricarica per auto elettriche nel novarese grazie a PosteAnche in provincia di Novara arrivano le colonnine di ricarica di Poste italiane. Installate 34 colonnine di ricarica per auto elettriche in 18 uffici postaliCresce anche in provincia di Padova la rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche installate da Poste Italiane. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Furti di cavi alle colonnine elettriche di Messina, dopo la zona Nord danni anche su viale Europa; Messina, allarme colonnine elettriche: raffica di furti di cavi nella zona nord; Ricariche elettriche per le le auto, assaltate le colonnine di Calascibetta ed Enna; I ladri staccano la spina alla transizione: colonnine di ricarica inservibili. Furti di cavi alle colonnine elettriche di Messina, dopo la zona Nord danni anche su viale EuropaNon si fermano i danneggiamenti alle colonnine di ricarica per auto elettriche a Messina . Dopo le prime segnalazioni arrivate ieri dalla zona nord, tra ... messina.gazzettadelsud.it Messina, furti di cavi alle colonnine per le auto elettriche: centraline fuori uso nella zona nord, cresce la protesta dei cittadiniAll'Annunziata e a Sperone prese di mira la scorsa notte gli impianti per la ricarica delle macchine elettriche ... messina.gazzettadelsud.it Caso Cavalletti, adesso si indaga anche su una serie di furti sospetti nei locali dei Delle Fave ift.tt/mIMlEtW x.com La lunga scia di furti tra Friuli e Veneto, il video del blitz dei carabinieri https://www.friulioggi.it/primo-piano-1/furti-casa-friuli-veneto-blitz-carabinieri-quando-come-agiva-banda-17-aprile-2026/ #friuli #carabinieri #furti #friulioggi facebook