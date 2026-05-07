Napoli colonnine elettriche vandalizzate e mai attivate

A Napoli, diverse colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono state vandalizzate e non sono mai state attivate. La situazione riguarda principalmente la V Municipalità, dove si riscontrano numerosi impianti danneggiati e non funzionanti. La volontà di mettere in funzione queste infrastrutture non si è tradotta in interventi concreti, lasciando così le colonnine in stato di abbandono e inutilizzabili.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora una volta siamo costretti a denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa il territorio della V Municipalità e non solo. Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero rappresentare un simbolo di innovazione e sostenibilità, oggi sono invece il simbolo dell’incapacità amministrativa della sinistra e dell’amministrazione Manfredi.” Lo dichiara Emanuele Papa, consigliere della V Municipalità e rappresentante di Futuro Nazionale, commentando la situazione documentata nel video diffuso nelle ultime ore dai giovani militanti di Futuro Nazionale. “Parliamo di infrastrutture vandalizzate, lasciate nel degrado e prive della minima tutela.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, colonnine elettriche vandalizzate e mai attivate Anker Prime 25W 3-in-1 — The Ultimate Travel Charger Notizie correlate Colonnine elettriche vandalizzate a Catania: cavi tagliati per rubare il rameABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le segnalazioni dei cittadini Negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni di cittadini riguardo numerose... Montegrotto, tre nuove colonnine per auto elettriche in via ScaviIl parcheggio di via Scavi a Montegrotto Terme accoglierà tre nuove colonnine di ricarica rapida per auto elettriche. Aggiornamenti e dibattiti Napoli, scoperto garage con colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente alla rete: tre denunciatiUn’autorimessa privata di Napoli offriva ai suoi clienti il servizio di ricarica delle auto elettriche ai clienti, peccato però che quella energia era rubata, ovvero proveniva dalla rete elettrica ... motorionline.com Furti di rame dalle colonnine elettriche: casi in forte aumento a Napoli e dintorniLe colonnine di ricarica per le auto elettriche continuano ad essere prese di mira dai ladri, con il fenomeno dei furti di rame che si fa sempre più diffuso. Uno degli ultimi episodi, che racconta ... motorionline.com