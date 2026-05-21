Il Comitato locale ha avanzato una proposta per trasformare la Colonia Ugo Pisa in un centro dedicato ai giovani, sollecitando l’amministrazione comunale a valutare questa possibilità. La richiesta arriva dopo che il Comune ha escluso la possibilità di finanziare il progetto tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Attualmente, si cercano fonti alternative di finanziamento per realizzare l’iniziativa, mentre si discute sulle modalità di riqualificazione dell’area e sul ruolo che potrebbe assumere all’interno della comunità giovanile locale.

? Domande chiave Come può la Colonia diventare un centro per i giovani?. Quali fondi alternativi può usare il Comune dopo l'esclusione PNRR?. Perché la tragedia di Giacomo Bongiorni ha cambiato questo progetto?. Cosa rischia il litorale se l'amministrazione non interviene subito?.? In Breve Esclusione della zona a mare dai finanziamenti PNRR per la Colonia.. Proposta di laboratori culturali e spazi gratuiti per giovani di Massa.. Ricerca di fondi tramite Piano Nazionale Ripristino Natura e bandi UE.. Rischio di isolamento del litorale apuano per mancanza di gestione urbana.. Il Comitato Ugo Pisa ha lanciato un appello urgente all’amministrazione di Massa per decidere il futuro della parte a mare della Colonia, rimasta fuori dai finanziamenti del PNRR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colonia Ugo Pisa: il Comitato chiede un centro per i giovani a Massa

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