Ex Ugo Pisa nasce il Museo del Mare Contributo della Regione al progetto

Dopo anni di attese e progetti rimasti sulla carta, il Museo del Mare di Marina di Massa sta per essere inaugurato. La Regione ha contribuito al progetto, che vede finalmente la sua realizzazione. Sono state superate le difficoltà e gli ostacoli che avevano rallentato i lavori, portando all'avvio delle operazioni per l'apertura del nuovo spazio espositivo.

Dopo anni di attese, progetti rimasti sulla carta e tentativi di rilancio, il Museo del Mare di Marina di Massa sta finalmente per diventare realtà. La Regione ha approvato lo schema di accordo che permetterà al Comune di Massa di accedere a un contributo straordinario di 150mila euro destinato a completare l'allestimento dell'ex colonia Ugo Pisa e trasformarla in un polo culturale, scientifico e ambientale di riferimento per tutta la costa apuana. L'edificio, costruito agli inizi del Novecento e simbolo della storia marina della città, custodisce un patrimonio architettonico e paesaggistico di grande valore. L'accordo con la Regione non si...