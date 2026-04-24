Buche profonde in via Brancati e San Nicolò al Borgo | la denuncia del Comitato Vulcania

Il Comitato Vulcania ha segnalato la presenza di buche profonde in via Brancati e San Nicolò al Borgo. Secondo quanto riferiscono, le buche già esistenti sono diventate crateri di diversi centimetri di profondità e diametro. La denuncia riguarda soprattutto le condizioni delle strade, che sarebbero peggiorate nel tempo. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

"Le buche già presenti nelle vie Vitaliano Brancati e San Nicolò al Borgo si sono trasformate in veri e propri crateri di svariati centimetri di profondità e diametro". A denunciarlo, con una nota, è il Comitato Cittadino Vulcania."Una situazione - si legge - che mette a serio rischio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Buche profonde in via VillagraziaGrave degrado e pericolo che persiste ormai dal 9 gennaio 2025 in via Villagrazia, nel tratto che va dal civico 313 fino allo svincolo per Piano... Leggi anche: Via Pergolesi a Torino: buche profonde e avvallamenti rendono