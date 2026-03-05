Rapina alla Conad a Brescia caos nel supermercato | donna 30enne morde un dipendente

Una donna di 30 anni di origine albanese è stata arrestata a Brescia dopo aver tentato una rapina impropria nel supermercato Conad. Durante l’episodio, ha morso un dipendente e successivamente le autorità hanno revocato il suo permesso di soggiorno, avviando le procedure di espulsione. L’incidente ha causato scompiglio tra le corsie del supermercato, creando momenti di tensione tra clienti e personale.

Una 30enne cittadina albanese è stata fermata dalla Polizia a Brescia per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata bloccata dai dipendenti mentre cercava di fuggire con la refurtiva, aggredendo uno di loro durante la colluttazione. Il provvedimento di espulsione è stato disposto dal Questore della Provincia. L'intervento della Polizia e la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato presso il supermercato "CONAD" di Via Masaccio a Brescia. La richiesta di intervento urgente è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza "112 NUE".