Rapina alla Conad a Brescia caos nel supermercato | donna 30enne morde un dipendente

Da virgilio.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 30 anni di origine albanese è stata arrestata a Brescia dopo aver tentato una rapina impropria nel supermercato Conad. Durante l’episodio, ha morso un dipendente e successivamente le autorità hanno revocato il suo permesso di soggiorno, avviando le procedure di espulsione. L’incidente ha causato scompiglio tra le corsie del supermercato, creando momenti di tensione tra clienti e personale.

Una 30enne cittadina albanese è stata fermata dalla Polizia a Brescia per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata dai dipendenti mentre cercava di fuggire con la refurtiva, aggredendo uno di loro durante la colluttazione. Il provvedimento di espulsione è stato disposto dal Questore della Provincia. L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso il supermercato “CONAD” di Via Masaccio a Brescia. La richiesta di intervento urgente è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

rapina alla conad a brescia caos nel supermercato donna 30enne morde un dipendente
© Virgilio.it - Rapina alla Conad a Brescia, caos nel supermercato: donna 30enne morde un dipendente

Tentata rapina al supermercato in via Massarenti: arrestato un 30enneTentata rapina nel pomeriggio di ieri al supermercato Coop di via Massarenti, a Bologna.

Brescia, rapina al supermercato: picchiati commessi e agentiBrescia, 3 gennaio 2026 – Ancora il Pam nel mirino di ladri che si trasformano in rapinatori senza scrupoli pur di guadagnarsi l’uscita senza pagare.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapina alla Conad a Brescia caos nel....

Temi più discussi: Viareggio arrestato per rapina al Conad City -; Arnara – Rapina al Conad, ad agire due banditi armati; Rapina al Conad di via Massaccio, arrestato un 22enne; Ruba aglio e scalogno e colpisce un agente, in carcere per rapina.

rapina alla conad aRapina alla Conad a Brescia, caos nel supermercato: donna 30enne morde un dipendenteArrestata a Brescia una 30enne albanese per rapina impropria dopo un furto al supermercato. Revocato il permesso di soggiorno e avviata l'espulsione. virgilio.it

Brescia, rapina al Conad: donna arrestata dopo aggressione ai dipendentiLa 30enne, cittadina albanese già nota alle forze dell’ordine, aveva tentato di fuggire con merce rubata. Revocato il permesso di soggiorno e disposta l’espulsione. quibrescia.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.