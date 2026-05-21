Colleganza i balestrieri medicei sbaragliano tutti in casa

I balestrieri di Terra del Sole hanno iniziato la stagione con due vittorie, conquistando entrambi i trofei in palio nelle prime due gare disputate. La competizione si è svolta in casa, dove gli atleti hanno dimostrato grande abilità e determinazione. Le sfide si sono concluse con il successo della squadra locale, che ha superato gli avversari in entrambe le occasioni. La stagione è appena iniziata, ma i risultati ottenuti rappresentano già un buon segnale per il team.

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La stagione è appena iniziata ma i balestrieri di Terra del Sole hanno già messo in bacheca due trofei, aggiudicandosi entrambe le gare disputate. Dopo aver conquistato la VII edizione della ‘disfida della libertà’ a Lucca, i ragazzi guidati da Manuel Leonardi hanno bissato il successo conquistando ‘La colleganza’, gara andata in scena nell’arena sotto le mura medicee. Un appuntamento giunto alla dodicesima tornata, vissuto sempre in un sereno clima di amicizia. Nella gara a squadre i tiratori terrasolani con ben 339 punti hanno sovrastato di sette lunghezze i ‘rivali’ della Contrada San Paolino di Lucca; terza Chioggia con 305 e fanalino di coda San Marino con 289. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colleganza, i balestrieri medicei sbaragliano tutti in casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arti Marziali, Lambertini e De Marchi sbaragliano la concorrenza online nel kataTorna nel vivo la serie di competizioni online di kata (le forme del karate) denominata Okinawa Elite e-tournament, che raccoglie atleti da tutto il... In un’app tutte le informazioni sulle ville e sui giardini medicei della ToscanaFIRENZE – Un nuovo strumento digitale per scoprire, conoscere e vivere il patrimonio Unesco delle Ville e Giardini medicei della Toscana. Colleganza, i balestrieri medicei sbaragliano tutti in casaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Balestrieri, buona la prima: i ragazzi di Leonardi vincono il torneo di Chioggia ’La Colleganza’Prima prova stagionale e primo trofeo in bacheca per la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole. I ragazzi guidati da Manuel Leonardi hanno vinto l’XI edizione de ‘La Colleganza’ domenica a Chioggia. ilrestodelcarlino.it