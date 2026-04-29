arti marziali lambertini e de marchi sbaragliano la concorrenza online nel kata

La competizione online di kata, parte della serie Okinawa Elite e-tournament, è tornata a coinvolgere atleti di diverse nazionalità. La gara si svolge attraverso piattaforme digitali, con l’obiettivo di aggiornare il ranking ufficiale sulla piattaforma Sportdata. Tra i partecipanti, due atleti si sono distinti per aver superato gli avversari e conquistato le prime posizioni nella classifica. La competizione si svolge interamente online, senza incontri in presenza.

Torna nel vivo la serie di competizioni online di kata (le forme del karate ) denominata Okinawa Elite e-tournament, che raccoglie atleti da tutto il mondo per aggiornare il ranking ufficiale della piattaforma Sportdata. Due atleti ferraresi del gruppo Karatemantova Ferrara hanno preso parte all’appuntamento. Registrando e inviando le proprie prove, e collezionando 5 medaglie delle quali 4 del metallo più prezioso. Partendo da Matteo Lambertini, il diciottenne si impone nettamente nei kata Under 21 e si regala anche un terzo posto nei kata senior, con ottime performance in entrambe le categorie. Il maestro Sergio de Marchi poi si supera, con una tripletta di medaglie d’oro che ha un sapore speciale, arrivando ad appena un mese da un intervento che lo ha costretto a saltare i campionati italiani Fijlkam.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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