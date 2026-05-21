Colleferro Scritte minatorie sulla serranda della sede di Fratelli d’Italia La Polizia di Stato indaga Arcari condanna

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, sulla serranda della sede di un partito politico locale sono state scritte minatorie. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per individuare i responsabili. La scritta è stata notata poco dopo, e le forze dell’ordine hanno raccolto elementi sul luogo. La dirigente del partito ha condannato l’episodio e ha espresso preoccupazione per il gesto. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni.

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