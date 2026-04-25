‘Morte allo Stato’ scritte anarchiche sulla sede della Lega di Massa

A Massa, la sede della Lega è stata vandalizzata con scritte e simboli anarchici. Sono stati trovati messaggi contro lo Stato e le istituzioni, accompagnati da simboli estremisti. L’episodio si è verificato di recente, causando disagio tra i residenti e le autorità locali. Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti per identificare i responsabili dell’atto di vandalismo.

MASSA – “Grave quanto accaduto a Massa, dove la sede della Lega è stata imbrattata da anarchici con scritte violente, simboli estremisti e messaggi deliranti contro lo Stato e le istituzioni. Un atto politico intimidatorio che rivela un clima di odio ideologico sempre più preoccupante. Chi scrive ‘morte allo Stato’ e inneggia alla violenza dimostra di non avere alcun rispetto per la democrazia e per le regole della convivenza civile”. Ad annunciarlo è l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi. “Questi delinquenti pensano di zittire le idee altrui con le bombolette spray, ma si sbagliano di grosso – prosegue – La Lega non si farà intimidire e continuerà, con ancora più determinazione, a difendere sicurezza, legalità e libertà.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Morte allo Stato’, scritte anarchiche sulla sede della Lega di Massa Notizie correlate Minacce di morte al sindaco Lepore: sdegno per le scritte anarchiche sulla sede Pd di BolognaBologna, 2 aprile 2026 – Vandalizzata la sede della federazione del Pd di Bologna con scritte offensive nei confronti del partito, mentre il sindaco... Scritte sulla sede della Lega a Mestre, condanna unanimeUna delle vetrate della sede elettorale della Lega in via Battisti 4, nel centro di Mestre, è stata imbrattata con alcune scritte (realizzate con...