Scritte sulla sede della Lega a Mestre condanna unanime

Da veneziatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, una delle vetrate della sede elettorale della Lega situata in via Battisti 4 a Mestre è stata imbrattata con scritte realizzate con un pennarello indelebile. La vicenda ha suscitato una condanna unanime da parte delle forze politiche e delle autorità locali. Nessuna altra informazione sui possibili autori o sui contenuti delle scritte è stata ancora resa nota.

Una delle vetrate della sede elettorale della Lega in via Battisti 4, nel centro di Mestre, è stata imbrattata con alcune scritte (realizzate con pennarello indelebile) nella notte. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni ai danni di una sede della coalizione che sostiene Simone Venturini.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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