Scritte sulla sede della Lega a Mestre condanna unanime

Durante la notte, una delle vetrate della sede elettorale della Lega situata in via Battisti 4 a Mestre è stata imbrattata con scritte realizzate con un pennarello indelebile. La vicenda ha suscitato una condanna unanime da parte delle forze politiche e delle autorità locali. Nessuna altra informazione sui possibili autori o sui contenuti delle scritte è stata ancora resa nota.

Una delle vetrate della sede elettorale della Lega in via Battisti 4, nel centro di Mestre, è stata imbrattata con alcune scritte (realizzate con pennarello indelebile) nella notte. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni ai danni di una sede della coalizione che sostiene Simone Venturini.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Svastiche sulla scuola a Garbagnate: condanna unanimeLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Venezia, scritte offensive sulla vetrina della sede elettorale di Simone Venturini; Foglietti con offese sulla sede elettorale di Venturini: Vandalismo. Martella condanna; Venezia, scritte offensive sulla vetrina della sede elettorale di Simone Venturini a Campo Santa Marina; Concorso dirigenti scolastici Provincia di Trento, prova scritta il 28 aprile: istruzioni, durata e griglia di valutazione. Venezia, scritte offensive sulla vetrina della sede elettorale di Simone VenturiniIl candidato sindaco del centrodestra ha commentato quanto accaduto lanciando un appello ad abbassare i toni della campagna elettorale ... rainews.it Imbrattata la sede elettorale della Lega nel centro di Mestre(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - Ignoti hanno imbrattato con scritte offensive a pennarello le vetrine della sede elettorale veneziana della Lega, aperta due settimane fa, in via Battisti, nel centro di Mes ... gazzettadiparma.it Sei stato amato, ti amo tanto. Sono alcune delle parole scritte in un biglietto dalla mamma del piccolo bimbo lasciato a Bergamo, quartiere Loreto in una “culla per la vita” un piccolo spazio destinato ai bimbi abbandonati. Il sistema è collegato al 118, i volontari - facebook.com facebook