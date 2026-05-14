Fondi ATER Colleferro esclusa dai 44 milioni regionali | scoppia la protesta Calamita | Scelta deliberata la Regione spieghi

Una delibera della Regione Lazio ha escluso il Comune di Colleferro dai finanziamenti regionali di 44 milioni di euro destinati ai fondi ATER. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra i cittadini, che chiedono chiarimenti sulla scelta. La richiesta di spiegazioni arriva anche da parte di alcuni rappresentanti istituzionali, che definiscono la decisione come deliberata e chiedono alla Regione di fornire spiegazioni ufficiali. La vicenda potrebbe aprire un confronto tra le parti coinvolte.

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