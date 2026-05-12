Colleferro 44 mln per l’edilizia popolare ZERO per Colleferro I residenti Ater non accettano il silenzio Appuntamento Sabato 16 Maggio

I residenti degli alloggi Ater di Via Giotto a Colleferro hanno diffuso un comunicato stampa in cui si lamentano del mancato finanziamento di 44 milioni di euro destinati all’edilizia popolare, che secondo loro non sono stati assegnati alla città. La questura locale ha annunciato un appuntamento per sabato 16 maggio, nel quale i residenti intendono esprimere il loro disappunto e chiedere chiarimenti sulla situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui