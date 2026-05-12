Colleferro 44 mln per l’edilizia popolare ZERO per Colleferro I residenti Ater non accettano il silenzio Appuntamento Sabato 16 Maggio
I residenti degli alloggi Ater di Via Giotto a Colleferro hanno diffuso un comunicato stampa in cui si lamentano del mancato finanziamento di 44 milioni di euro destinati all’edilizia popolare, che secondo loro non sono stati assegnati alla città. La questura locale ha annunciato un appuntamento per sabato 16 maggio, nel quale i residenti intendono esprimere il loro disappunto e chiedere chiarimenti sulla situazione.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei residenti presso gli allori Ater di Via Giotto. «I residenti degli L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie correlate
Colleferro. Forse già tutti pronti i candidati sindaco per le elezioni del 24 Maggio. Intanto Giulio Calamita si propone Sabato 11 Aprile alle ore 17,30 a Piazza MazziniForse è un po’ presto per definire tutti i particolari e le varie candidature, ma intanto alcuni si stanno proponendo in maniera determinata, mentre...
Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026. Amici vince con il 22.2% (2.937 mln), Dalla Strada al Palco 19.3% – 2.711 mlnNella serata di ieri, sabato 2 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco, in onda dalle 21.