Cocaina e hashish in casa | 49enne arrestato dopo la perquisizione

Da lecceprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione nel centro della città. Durante l’operazione, sono stati trovati e sequestrati circa 50 grammi di cocaina e hashish. Un uomo di 49 anni è stato arrestato e portato in caserma. La perquisizione è stata avviata dopo che un suo conoscente era stato trovato con una dose di cocaina nei pressi della sua casa. I dettagli sul procedimento giudiziario sono ancora in corso di aggiornamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GALLIPOLI – Era stato il controllo di un uomo trovato con una dose di cocaina, nel cuore della notte e nei pressi della sua abitazione, ad accendere i sospetti degli investigatori.Da quell’episodio, risalente a marzo, è partita l’attività di indagine che ha portato gli agenti del commissariato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Torino, scoperto arsenale e 12 kg di droga in casa: arrestato 49enne dalla Polizia di Stato

Video Torino, scoperto arsenale e 12 kg di droga in casa: arrestato 49enne dalla Polizia di Stato

Sullo stesso argomento

Mezzo chilo di hashish e cocaina in casa: arrestato 16enne sannitaTempo di lettura: < 1 minutoBlitz antidroga ad Apice, dove un ragazzo di appena 16 anni è stato arrestato a seguito di una perquisizione domiciliare...

Pedinato e poi scoperto con hashish, cocaina e contanti in casa: arrestatoL’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, resta costante e incisiva.

cocaina e hashish inHashish e soldi in automobile. Due spacciatori in manetteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Sorpreso in un casolare con hascisc e cocaina: arrestato un ragazzo di 20 anniCORREGGIO (Reggio Emilia) – La polizia ha scoperto quella che definisce una base di spaccio all’interno di un casolare a Lemizzone di Correggio. Il personale della squadra mobile ha arrestato un 20enn ... reggionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web