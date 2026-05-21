Cocaina e hashish in casa | 49enne arrestato dopo la perquisizione
Nella notte, le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione nel centro della città. Durante l’operazione, sono stati trovati e sequestrati circa 50 grammi di cocaina e hashish. Un uomo di 49 anni è stato arrestato e portato in caserma. La perquisizione è stata avviata dopo che un suo conoscente era stato trovato con una dose di cocaina nei pressi della sua casa. I dettagli sul procedimento giudiziario sono ancora in corso di aggiornamento.
GALLIPOLI – Era stato il controllo di un uomo trovato con una dose di cocaina, nel cuore della notte e nei pressi della sua abitazione, ad accendere i sospetti degli investigatori.Da quell’episodio, risalente a marzo, è partita l’attività di indagine che ha portato gli agenti del commissariato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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