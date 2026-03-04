Mezzo chilo di hashish e cocaina in casa | arrestato 16enne sannita

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato ad Apice durante un blitz antidroga che ha coinvolto la sua abitazione. Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa mezzo chilo tra hashish e cocaina. L’arresto è stato effettuato sul posto e il minorenne è stato portato in carcere. La vicenda si è svolta in seguito a un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Blitz antidroga ad Apice, dove un ragazzo di appena 16 anni è stato arrestato a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio messi in campo dalle forze dell'ordine. L'attività investigativa ha condotto i militari presso l'abitazione del minorenne, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare. All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti circa 500 grammi di hashish, 90 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e alcuni coltelli impiegati per il taglio dello stupefacente.

Teneva in casa un chilo e mezzo di cocaina, arrestato 43enneAveva in casa quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

