Cocaina e bilancini in auto | due arresti sulla Sr71
Durante un controllo lungo la strada regionale 71, in località Corsalone, due uomini sono stati fermati dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Bibbiena. Durante le operazioni, i militari hanno trovato in possesso di cocaina e bilancini di precisione. In seguito, entrambi sono stati arrestati e condotti in caserma. L’intera operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e degli strumenti utilizzati per il pesaggio.
Due persone sono state arrestate dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Bibbiena durante un posto di controllo sulla strada regionale 71, in località Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna. I militari hanno fermato un'autovettura con a bordo un 39enne di origine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
COCAINA VERSO LA SICILIA: DUE ARRESTI
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