Cocaina e bilancini in auto | due arresti sulla Sr71

Durante un controllo lungo la strada regionale 71, in località Corsalone, due uomini sono stati fermati dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Bibbiena. Durante le operazioni, i militari hanno trovato in possesso di cocaina e bilancini di precisione. In seguito, entrambi sono stati arrestati e condotti in caserma. L’intera operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e degli strumenti utilizzati per il pesaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui