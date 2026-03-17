Martedì 17 marzo sulla SR71 tra Subbiano e Arezzo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato temporanei disagi al traffico sulla strada.

Incidente stradale nella mattinata di martedì 17 marzo lungo la SR71, nel territorio di Subbiano, che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. L’allarme è scattato alle ore 7:25 quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Bravo della Croce Rossa Italiana di Arezzo, l’ambulanza infermieristica di Subbiano, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1. Il personale sanitario ha prestato assistenza ai feriti coinvolti nello scontro. Un giovane di 20 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Careggi di Firenze tramite elisoccorso, mentre una donna di 39 anni è stata trasferita, sempre in codice 2, all’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente sulla SR71 tra Subbiano e Arezzo: coinvolti due auto e un mezzo pesante, due feriti

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