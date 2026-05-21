Recentemente, è stato annunciato un investimento di 7 milioni di euro da parte di un'azienda per sviluppare strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale nella creazione di video virali, coinvolgendo 100.000 creator. Si discute anche di come alcune tecniche di cybersecurity vengano impiegate per compromettere gli algoritmi dei social media e influenzare la diffusione dei contenuti. La domanda su come un'IA possa prevedere con precisione la viralità di un video resta centrale, mentre le modalità di hacking degli algoritmi sono al centro di numerose analisi tecniche.

? Punti chiave Come può un'IA prevedere con precisione scientifica la viralità di un video?. Quali tecniche di cybersecurity vengono usate per hackerare gli algoritmi social?. Come cambierà il lavoro delle agenzie di marketing con questa automazione?. Perché questo modello di test continui può superare i metodi tradizionali?.? In Breve Investitori Slow Ventures, Gold House Ventures, Weekend Fund e Surge di Peak XV partecipano al round.. Il modello integra 100.000 creatori con IA per automatizzare il clipping di podcast e film.. Justin Banusing ha testato il sistema con il festival &Friends a Manila.. L'obiettivo è competere con infrastrutture marketing come CreatorIQ e Hightouch. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clouted: 7 milioni per creare clip virali con IA e 100.000 creator

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Claude Code AUTOMATES Content Creation

Sullo stesso argomento

Un creator giapponese sta “invadendo” film e serie tv con l’IA: i video sono virali (e inquietano)Immaginate di vedere una scena che conoscete a memoria, una di quelle che vi siete riguardati decine di volte, ma all’improvviso qualcosa non torna.

Marketing IA: Hightouch vola a 100 milioni con l’automazione creativaLa startup Hightouch ha consolidato il proprio primato nel settore del marketing automatizzato, raggiungendo un fatturato annuo ricorrente di 100...