Un creator giapponese sta invadendo film e serie tv con l’IA | i video sono virali e inquietano
Un creator giapponese ha iniziato a usare l’intelligenza artificiale per modificare scene di film e serie tv, creando video che sono rapidamente diventati virali sui social. Questi contenuti mostrano immagini molto familiari, ma con variazioni sottili che spesso sfiorano l’inquietudine. La diffusione di questi video ha attirato l’attenzione di molti utenti e analisti, che si interrogano sugli effetti di questa pratica sulla percezione delle immagini e sulla proprietà intellettuale.
Immaginate di vedere una scena che conoscete a memoria, una di quelle che vi siete riguardati decine di volte, ma all’improvviso qualcosa non torna. E no, non si tratta di un montaggio alternativo e nemmeno di un remake. Ma è in qualcosa di completamente diverso: qualcuno è entrato letteralmente dentro quella scena e l’ha riscritta dall’interno, trasformandola in qualcosa di irriconoscibile, straniante, a volte persino inquietante. ovviamente utilizzando l’ IA. È esattamente quello che sta facendo un creator asiatico che sta diventando una vera e propria sensazione sui social network. Attraverso l’uso combinato di intelligenza artificiale,...🔗 Leggi su Screenworld.it
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