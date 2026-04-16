Marketing IA | Hightouch vola a 100 milioni con l’automazione creativa

La startup specializzata in marketing automatizzato ha annunciato di aver raggiunto un fatturato annuo ricorrente di 100 milioni di dollari. Questa crescita si è verificata grazie all’automazione creativa, un settore in rapida espansione. L’azienda ha consolidato la propria posizione nel mercato e attirato investimenti significativi, evidenziando un interesse crescente per le soluzioni di marketing basate sull’intelligenza artificiale.

La startup Hightouch ha consolidato il proprio primato nel settore del marketing automatizzato, raggiungendo un fatturato annuo ricorrente di 100 milioni di dollari. Questo traguardo economico è stato ottenuto grazie all'integrazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale generativa, capaci di trasformare radicalmente la produzione di contenuti pubblicitari per grandi brand internazionali. Il successo finanziario della società, che conta oggi circa 380 dipendenti, poggia su un'innova .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marketing IA: Hightouch vola a 100 milioni con l’automazione creativa Notizie correlate IA e automazione: come i tool di TrendAI analizzano crimine digitale e minacce informatiche**Un nuovo tipo di crimine si fa strada nel 2026: l’IA e l’automazione, ormai usate anche dai cybercriminali, si trasformano in armi per attacchi... Maldini vola negli Emirati: investe 100 milioni nel real estate di lussoNuova sfida professionale per Paolo Maldini, che punta con decisione sul settore del real estate di lusso.