L’attore e comico televisivo ha raccontato che suo padre è stato investito e ucciso da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in una strada frequentata, con il veicolo che trasportava bibite. La vittima, di nome Domenico, non è sopravvissuta alle ferite riportate nell’impatto. La famiglia sta collaborando con le autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

«È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite. Era nella sua Novi Ligure in viale Saffi. Stava andando a riprendere l’auto per, poi, recuperare mamma Marisa in palestra. Era passato anche dall’edicolante per leggere la mia ultima intervista uscita oggi». View this post on Instagram A post shared by Claudio Lauretta (@claudiolauretta) Così, al telefono all’Ansa, Claudio Lauretta, imitatore, attore e comico televisivo, radiofonico e non solo. Suo padre è la persona di 85 anni morta investita in viale Saffi a Novi Ligure (Alessandria). Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, a travolgere l’anziano è stato un furgone in retromarcia nelle vicinanze dell’uscita carraia delle scuole di viale Saffi e la persona alla guida si è fermata a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Claudio Lauretta: "Mio padre investito e ucciso da un furgone". Il tragico racconto dell'attore e comico televisivo

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Oggi in edicola, una mia intervista fatta da Katya Malagnini per il settimanale VERO! #intervista #vero #claudiolauretta - facebook.com facebook

Super puntata con il maestro Iginio Massari, Giovanni Esposito e Claudio Lauretta ma anche un pò Zio Gerry/Celentanoa domani con #lavoltabuona x.com