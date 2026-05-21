Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, il corridore Eulalio ha guadagnato secondi su Vingegaard, mentre Pellizzari si è posizionato tra i primi dieci della classifica generale. La tappa, originariamente prevista come occasione per i velocisti, si è rivelata impegnativa e ha portato a variazioni nelle posizioni dei leader. La classifica generale mostra ora un leggero spostamento, con alcuni corridori che hanno migliorato le proprie posizioni rispetto alle tappe precedenti.

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 poteva essere terreno di caccia per i velocisti, ma le salite di Colle Giovo (11,4 km al 4,2% di pendenza media) e Bric Berton (5,5 km al 5,9%), poste a metà frazione, hanno scremato il gruppo e hanno estromesso le ruote veloci da ogni discorso per la vittoria. Alec Segaert ha piazzato la rasoiata negli ultimi due chilometri e ha fatto festa a Novi Ligure. Tra i big non ci sono state scaramucce, ma a cambiare gli scenari e a rimescolare le carte in classifica generale sono stati i secondi di abbuono elargiti al Chilometro Red Bull. Il portoghese Afonso Eulalio ha infatti attaccato negli ultimi metri della salita di Capriata d’Orba (1,7 km al 3,9%) e ha guadagnato sei secondi, rafforzando la maglia rosa che indossa da ormai una settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio guadagna secondi su Vingegaard, Pellizzari unito azzurro in top10

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