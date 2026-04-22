Classifica Tour of the Alps 2026 | Bernal guadagna secondi su Pellizzari Pozzovivo in top10

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026, la classifica generale rimane invariata con il leader Giulio Pellizzari. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe conserva la maglia di primo in classifica, mentre il colombiano Bernal ha guadagnato secondi su Pellizzari. Pozzovivo si mantiene tra i primi dieci classificati della corsa, che dalla seconda frazione è valida anche per la Coppa Italia delle Regioni.

Al termine della terza tappa del Tour of The Alps, corsa che dalla seconda frazione è valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, la classifica generale non cambia padrone: si conferma in vetta Giulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, che mantiene la maglia di leader. Alle sue spalle si conferma secondo il neerlandese Thymen Arensman, della INEOS Grenadiers, alla piazza d’onore a 4? dall’azzurro. Si issa in terza posizione, invece, il suo compagno di squadra, il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers), che grazie ai 4? di abbuono odierni è ora a 6? dalla vetta. In casa Italia vanno segnalati anche il quarto posto...🔗 Leggi su Oasport.it

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