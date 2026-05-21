Una nuova classifica dei 100 romanzi più influenti al mondo vede Middlemarch al primo posto, superando alcuni classici dell’Ottocento. La lista si basa su criteri che tengono conto di popolarità, riconoscimenti e impatto culturale. Tra le opere più citate figurano anche autrici che hanno contribuito a diversificare il panorama letterario, riflettendo una presenza femminile più consistente rispetto al passato. La graduatoria mostra un equilibrio tra testi storici e contemporanei, evidenziando come alcuni titoli abbiano mantenuto o acquisito nuova rilevanza nel tempo.

? Domande chiave Quali opere hanno superato i classici dell'Ottocento nella nuova classifica?. Come hanno influito le autrici sulla composizione del canone mondiale?. Quali tre capolavori italiani sono entrati tra i cento migliori?. Perché il numero di scrittrici selezionate è più che raddoppiato?.? In Breve Sondaggio condotto da 172 esperti tramite media ponderata di preferenze individuali.. Presenza femminile salita da 16 autrici nel 2003 a 36 nell'edizione attuale.. Tre opere italiane incluse tra i cento migliori: Il Gattopardo, L'amica geniale, Le città invisibili.. Nomi ricorrenti tra i critici includono Virginia Woolf, Jane Austen, Toni Morrison e Margaret Atwood. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Classifica dei 100 romanzi: Middlemarch guida il nuovo canone globale

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