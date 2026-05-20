Recentemente, una persona ha ammesso di aver letto solo 29 dei 100 migliori romanzi scelti dal Guardian, sollevando domande sulla validità di questa selezione. Tra gli autori più rappresentati troviamo Virginia Woolf con cinque opere, mentre tra i paesi coinvolti figura anche l’Italia con uno scrittore presente in lista. La discussione riguarda la quantità di libri letti rispetto alla classifica e le eventuali differenze tra i gusti personali e le scelte editoriali.

Tra quei 29 titoli ci sono, inevitabilmente, alcuni romanzi che tornano ovunque, in qualunque conversazione seria sulla letteratura. Virginia Woolf, Jane Austen, e soprattutto Middlemarch di George Eliot, letto dopo una segnalazione della giornalista Marta Perego nel suo book club Flâneuse. È qui che si apre una verità laterale: non leggiamo mai davvero in isolamento. Anche quando crediamo di scegliere, siamo già dentro una rete di consigli e gerarchie implicite. La nuova mappa del romanzo secondo il Guardian La classifica dei 100 migliori romanzi di sempre pubblicata dal Guardian è stata costruita attraverso il voto di 172 scrittori, critici e accademici e non fa che cristallizzare questa sensazione: esiste una geografia del romanzo «grande», e continua a essere sorprendentemente stabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho letto solo 29 dei 100 migliori romanzi secondo il Guardian. Ho sbagliato?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Best 11 Payroll Services for Small Business

Sullo stesso argomento

Nicolò Brigante dopo il GF Vip svela: “Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto”Dopo essersi ritirato dal Grande Fratello Vip Nicolò Brigante torna sui social, cosa ha detto l’ex gieffino Si è da poco conclusa l’esperienza di...

Leonardo Fabbri deluso: “Ho sbagliato il riscaldamento, ho cambiato le scarpe… Non sono uomo da indoor”Leonardo Fabbri si era presentato con grandissime ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (22.