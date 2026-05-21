Clan Tripodi un testimone chiave in aula tra molti non so e non ricordo

Rosario Marchese entra nell'aula attraverso uno schermo, in collegamento dal carcere di Lecce dove è recluso per associazione mafiosa, in quanto ritenuto contiguo alla Stidda gelese. Un testimone chiave per l'accusa - rappresentata dai pm Teodoro Catananti e Francesco Carlo Milanesi - all'interno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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