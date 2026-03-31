A Crans-Montana, il testimone chiave Jean-Daniel Clivaz ha dichiarato di non ricordare di aver parlato a Moretti della presenza di una schiuma pericolosa. La sua versione dei fatti rappresenta uno degli elementi principali nel procedimento in corso.

La versione dell’albergatore Jean-Daniel Clivaz è uno dei punti chiave nella ricostruzione della vicenda. Nelle dichiarazioni rese a gennaio aveva riferito di aver comunicato a Jaques Moretti che la schiuma era pericolosa; sentito ieri dagli inquirenti, non ha confermato di averci parlato e di averl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, testimone chiave Jean-Daniel Clivaz ritratta: "Non ricordo di aver detto a Moretti della schiuma pericolosa"

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