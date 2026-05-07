A Flero, in provincia di Brescia, si è conclusa una lunga inchiesta sulla presenza della ‘Ndrangheta e il coinvolgimento di un clan locale. Le indagini hanno portato a condanne e a un patteggiamento, coinvolgendo oltre al boss anche un poliziotto e un ex candidato sindaco. La procura aveva raccolto elementi sufficienti a richiedere un procedimento giudiziario, che ora si è tradotto in sentenze definitive.

Brescia, 7 maggio 2026 – I pm della DDA erano sicuri, e ora anche un giudice è d’accordo. A Flero, primo hinterland bresciano, la famiglia calabrese Tripodi avrebbe messo in piedi una cellula ndranghetista vera e propria, diretta emanazione della cosca Alvaro di Sant’Eufemia dell’Aspromonte, Reggio Calabria, ispirata al clan originario ma ormai autonoma sul territorio. Suor Anna Donelli, la suora di Brescia accusata di essersi messa “a disposizione degli esponenti” della 'ndrangheta E capace di tutto. Violenza, minacce, estorsioni, usura, frodi fiscali, traffici di armi e droga e voto di scambio. Sentenza storica ieri a Brescia. Il verdetto del giudice.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Ndrangheta e il clan dei Tripodi. Condanne e patteggiamento: oltre al boss, un poliziotto e un ex candidato sindaco

Notizie correlate

‘Ndrangheta a Brescia, condannate 19 persone legate al clan Tripodi: “Associazione mafiosa e scambi con la politica”La gup del Tribunale di Brescia ha condannato 19 persone per l'inchiesta della Dda con al centro il clan della 'ndrangheta gestito dalla famiglia...

Leggi anche: ‘Ndrangheta e narcotraffico a Torino: otto condanne (fino a 18 anni) per il triangolo della cocaina dal Brasile con il boss Nicola Assisi

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Blog | Bisceglie, una 'terra di mezzo' fra guerre di mafia e pochi controlli; 'Ndrangheta tra strategie e alleanze: a Roma la lavatrice della ristorazione che unisce tutti i clan nel business del riciclaggio; La figlia del clan Giuseppina Pesce racconta la sua vita e la fuga dalla 'ndrangheta e da Rosarno; ‘Ndrangheta a Flero: 19 condanne per il clan Tripodi.

‘Ndrangheta a Brescia, condannate 19 persone legate al clan Tripodi: Associazione mafiosa e scambi con la politicaLa gup del Tribunale di Brescia ha condannato 19 persone per l'inchiesta della Dda con al centro il clan della 'ndrangheta gestito dalla famiglia Tripodi ... fanpage.it

’Ndrangheta e voto di scambio, pugno duro contro il clan: 19 condanne (NOMI)Pene fino a 18 anni. Sentenza storica che conferma lo scambio politico-mafioso: condannato a sei anni l’ex leghista Mauro Galeazzi ... zoom24.it

Gratteri rilancia l’allarme sulle intercettazioni e rivendica il lavoro svolto in Calabria contro la ’ndrangheta https://www.calabrianews24.com/news/268776148486/gratteri-rilancia-l-allarme-sulle-intercettazioni-e-rivendica-il-lavoro-svolto-in-calabria-contro-la-ndr - facebook.com facebook

Zola sfida la 'ndrangheta: i terreni confiscati diventano patrimonio di tutti x.com