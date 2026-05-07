Clan Fezza De Vivo | 8 arresti e 780mila euro di beni sequestrati

Nelle ultime ore sono stati eseguiti otto arresti in un'operazione che ha portato al sequestro di circa 780mila euro in beni. Le indagini hanno ricostruito le modalità con cui il gruppo gestiva il traffico di droga, evidenziando i canali e le strategie utilizzate. Gli investigatori hanno anche individuato elementi che evidenziano possibili tradimenti interni al clan, facilitando così l'intervento delle forze dell'ordine.

? Cosa scoprirai Chi ha tradito il clan permettendo questo colpo devastante?. Come faceva il gruppo a gestire flussi di droga così massicci?. Quali altri membri della rete sono stati individuati nelle province?. Perché il sequestro dei beni colpirà la stabilità del territorio?.? In Breve Profitti stimati in un milione di euro tramite scambi con la cosca Lamia.. Sequestrati beni per 780mila euro dalla Dda di Salerno.. Coinvolti Gianluca Alfieri, Bartolomeo Brancaccio, Silvestro D’Agostino, Mario D’Angelo, Giulio De Feo, Omar El Naggar, Dario Pisacreta, Raffaele Taddio.. Dieci indagati a piede tra residenti a Pagani e Scafati.. Otto persone sono state condotte nelle carceri di Bellizzi Irpino e Fuorni ieri mattina, dopo l’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito il clan FezzaDe Vivo tra Pagani e la Valle dell’Irno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan Fezza/De Vivo: 8 arresti e 780mila euro di beni sequestrati Notizie correlate Napoli, sequestrati beni per 5 milioni di euro ad associato del clanIl provvedimento ha interessato un’immobile, la totalità dei beni strumentali di un’impresa individuale attiva nel settore della locazione di natanti... Napoli, racket e contrabbando: sequestrati beni per 5 milioni di euro a uomo del clan TronconeUna fortuna immensa accumulata quasi sicuramente con l'imposizione del pizzo, la droga e il contrabbando di sigarette. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pagani. Clan Fezza-De Vivo, 8 arresti e maxi sequestro; SPACCIO DI DROGA, DA SALERNO PASSANDO ANCHE PER LATINA: COLPITO IL CLAN FEZZA-DE VIVO; Droga, arresti e sequestri: colpito gruppo legato al clan Fezza-De Vivo; Otto arresti per droga, legami col clan Fezza-De Vivo. Traffico di stupefacenti: presi 8 esponenti del clan Fezza De Vivo di PaganiSalerno - Blitz della Guardia di Finanza di Salerno: arresti per traffico di stupefacenti e sequestro beni agli esponenti del clan Fezza-De Vivo. cronachedellacampania.it Droga, arresti e sequestri: colpito gruppo legato al clan Fezza-De VivoSALERNO Blitz della Guardia di Finanza di Salerno: arresti per traffico di droga e sequestro beni per il clan Fezza-De Vivo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, con ... corrieredellacalabria.it Droga, blitz Gdf: 8 arresti tra Salerno e Avellino. Legami con clan Fezza-De Vivo” Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Salerno. Otto persone sono finite in carcere dall’alba di oggi con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico d - facebook.com facebook