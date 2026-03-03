Dal Brasile | André il Corinthians ha respinto l’offerta del Milan E ora?

Dal Brasile arriva la notizia che il Corinthians ha rifiutato l’offerta del Milan per il centrocampista André. La trattativa tra i rossoneri e il club brasiliano prosegue, ma al momento non ci sono accordi. La situazione rimane aperta e il futuro del calciatore continua a essere oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il calciatore André, i suoi agenti e il Corinthians per prendere una decisione definitiva per quanta riguarda l'offerta di calciomercato del Milan da circa 17 milioni. Secondo quanto riferisce identidadecorinthiana.com, il Corinthians avrebbe respinto l'offerta del Milan e avrebbe scelto di non presentare una controproposta. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> L'offerta da circa 17 milioni bonus compresi del Milan non sarebbe quindi sufficiente per il club brasiliano. Secondo il portale brasiliano il Corinthians si aspetterebbe ulteriori offerte per il giocatore, che per ora rimane un giocatore del club brasiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

