A Civitanova, un imputato è stato coinvolto in un procedimento giudiziario che riguarda rapine e atti osceni commessi in un arco di 24 ore. Durante le indagini sono stati analizzati i movimenti dell’uomo, che ha colpito in tre diverse zone della città in breve tempo. La presenza di elementi probatori e la complessità delle testimonianze hanno portato al rinvio del processo, previsto ora per settembre. I dettagli specifici delle azioni e delle prove raccolte sono stati al centro delle discussioni in tribunale.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a colpire tre diverse zone in poche ore?. Quali dettagli hanno portato al rinvio del processo a settembre?. Chi sono le vittime coinvolte nelle aggressioni avvenute tra i parchi?. Perché l'arma utilizzata ha aggravato la dinamica della rapina alla settantaseienne?.? In Breve Udienza preliminare con la giudice Daniela Bellesi rimandata a settembre per difetto di notifica.. Aggressione alle 7:00 del 18 ottobre con 15 giorni di prognosi per la vittima.. Furto al supermercato Conad alle 9:15 e atti osceni in via Venier.. Rapina alla settantaseienne con scacciacani e furto di 100 euro e smartphone.. Sabeur Ben Amor è accusato di aver messo in atto una serie di crimini tra il 18 e il 19 ottobre 2024 a Civitanova, con aggressioni che hanno coinvolto una donna e un’anziana di 76 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitanova, processo all’imputato: rapine e atti osceni in 24 ore

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