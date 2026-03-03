Un uomo di 47 anni, senza dimora e di origine afgana, è stato portato in tribunale a Varese per atti osceni. Nel 2020, si aggirava ai Giardini Estensi con i pantaloni e le mutande abbassate, esponendo i genitali a due ragazze di 15 anni. L'uomo, trovato anche in stato di ebbrezza, dovrà rispondere delle accuse di comportamenti indecenti.

Varese, 3 marzo 2026 – Era il 2020 quando un 47enne afgano senza dimora girava per i Giardini Estensi di Varese con i pantaloni e le mutande abbassate, mostrando i genitali a due ragazze di 15 anni. L'uomo, nudo e ubriaco al parco, si oppose all’identificazione, spintonando gli agenti e rifiutando di farsi fotografare in Questura. Per questi episodi venne denunciato per atti osceni e per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti fu disposto anche un Daspo urbano. Assistito dall’avvocato Andrea Giancristofaro – sostituito nell’ultima udienza dalla collega Alessandra D’Accardio – l’uomo è ora a processo esclusivamente per l’accusa di atti osceni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seminudo e ubriaco ai Giardini Estensi di Varese, a processo per atti osceni

