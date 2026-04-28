Due rapine in farmacia in 24 ore | caccia al bandito armato di forbici

Nelle ultime ventiquattro ore, due farmacie di Foligno sono state vittime di rapine da parte di un uomo armato di forbici e con il volto parzialmente coperto. L’autore dei colpi si è introdotto nei negozi, minacciando i presenti e portando via denaro e medicinali. La polizia sta cercando di identificare il sospetto, che si muove in modo rapido e deciso tra le vie della città. La situazione ha generato timore tra residenti e operatori sanitari.

Allarme sicurezza nel cuore della Umbria. Un rapinatore solitario, armato di forbici e con il volto semi coperto, ha messo a segno due colpi in meno di ventiquattr'ore ai danni di altrettante farmacie di Foligno, creando forte preoccupazione tra i cittadini e gli operatori sanitari.Le due.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Farmacie come i bancomat: altro assalto, bandito armato di forbiciIl volto travisato e con un paio di grosse forbici ha assaltato una farmacia lo scorso 26 aprile, approfittando del turno domenicale — con meno... Rapina in farmacia, caccia al bandito: "Reato di particolare allarme sociale"Entra in farmacia col volto coperto, minaccia la farmacista con un paio di forbici e fugge con il bottino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bergamo, rapinatore seriale finisce in manette dopo tre colpi messi a segno; L’agghiacciante video della rapina di Romano: ferito un farmacista; In trasferta da Milano a Novara e Verbania: fermata banda dei furti in farmacia; Farmacia nel mirino: arrestato rapinatore dopo inseguimento. Foligno, rapinata un'altra farmacia: caccia al ladro con le forbiciFOLIGNO Nuova rapina in farmacia: è caccia al bandito solitario che agisce armato di forbici. Dopo la rapina di domenica intorno alle 15 – sulla quale indaga la polizia – ... ilmessaggero.it In due giorni deruba e rapina la stessa farmacia: arrestato dopo un lungo inseguimentoRomano di Lombardia. La stessa farmacia presa di mira due volte in due giorni. La seconda, però, è stata anche l’ultima per A.P., 37enne residente in paese, arrestato nel pomeriggio di mercoledì 22 ... bergamonews.it Rapine e minacce in centro a Brescia: arrestato 32enne. Aggredite due donne. Il Questore chiede revoca asilo ed espulsione. #Brescia #elive #aggressioni #minacce #rapine #polizia facebook Due rapine violente in pochi giorni, in carcere un 46enne paternese x.com